Comemoração de Luis Díaz - Alfredo Estrella / AFP

Comemoração de Luis DíazAlfredo Estrella / AFP

Publicado 18/06/2026 01:04 | Atualizado 18/06/2026 01:40

México - A Colômbia venceu o Uzbequistão, estreante em Copas, por 3 a 1 no Estádio Azteca, na madrugada desta quinta-feira (18), pela primeira rodada do Grupo K. O grande nome do jogo foi Luis Díaz, que brilhou com gol e assistência. No primeiro tempo, ele descolou uma ótima enfiada de bola para Daniel Muñoz abrir o placar. Na etapa complementar, Fayzullaev deixou tudo igual. Entretanto, o camisa 7 foi decisivo novamente e dessa vez apareceu para marcar e recolocar a seleção sul-americana em vantagem. Nos acréscimos, Campaz fechou a conta.

A seleção da Colômbia soma três pontos e lidera o Grupo K da Copa do Mundo de 2026 . Já o Uzbequistão está zerado e aparece na lanterna. Portugal e RD Congo empataram na rodada em 1 a 1.

As duas seleções, agora, viram a chave para a segunda rodada do grupo. O Uzbequistão vai enfrentar Portugal na próxima terça-feira (23), a partir das 14h (de Brasília). No mesmo dia, às 23h (de Brasília) a Colômbia encara a RD Congo.

O jogo

O começo de partida não foi bom no Estádio Azteca. Isso porque a Colômbia fazia pouco para levar perigo, assim como o Uzbequistão, e o cenário era de um jogo sem emoção.

A situação começou a mudar com um chute perigoso de Jhon Arias aos 17 minutos. A partir daí, a seleção colombiana conseguiu realmente se impor na partida. Os sul-americanos chegaram a mandar uma bola na trave com Luis Díaz aos 32.

O gol, porém, saiu aos 40. Luis Díaz descolou ótima enfiada para Daniel Muñoz, que finalizou para abrir o placar. O Uzbequistão, por sua vez, sequer conseguiu chutar na direção do gol na primeira etapa.

O segundo tempo começou devagar, mas ganhou emoção logo aos 15 minutos, quando a seleção uzbeque empatou. Shomurodov chutou forte de dentro da área, mas o goleiro não conseguiu afastar o perigo. A bola ficou oferecida para Fayzullaev completar de cabeça.

A Colômbia mostrou senso de urgência, foi para cima e retomou a vantagem aos 20 minutos. Puerta recuperou a bola no campo de ataque e serviu Luis Díaz, que finalizou já dentro da área. O goleiro Utkir Yusupov chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol.

A seleção uzbeque até pressionou pelo empate, mas sem sucesso. A Colômbia, por sua vez, ampliou a vantagem nos acréscimos. Cucho Hernández batalhou no lado direito do ataque para ficar com a bola e fez o cruzamento na medida para Campaz completar de cabeça.