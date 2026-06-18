Thomas Tuchel é o técnico da Inglaterra - Adrian Dennis / AFP

Thomas Tuchel é o técnico da InglaterraAdrian Dennis / AFP

Publicado 18/06/2026 20:03

O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, disse na quarta-feira (17) que um "momento especial foi arruinado" quando foi cercado por fotógrafos durante a cerimônia dos hinos na partida contra a Croácia, jogo de abertura do Grupo L da Copa do Mundo de 2026.



Segundo relatos da BBC e do The Athletic nesta quinta-feira (18), a Fifa modificou suas diretrizes para evitar que o incidente envolvendo o treinador alemão se repita em Dallas, cidade onde Tuchel comandou sua primeira partida em Mundiais.



Pelas novas regras, os técnicos poderão se posicionar à esquerda ou à direita dos fotógrafos durante a cerimônia pré-jogo. Já os fotógrafos serão realocados para mais perto da linha do meio-campo.



A Fifa não respondeu até o momento aos pedidos de comentários.



Tuchel ficou satisfeito com a vitória por 4 a 2 sobre a Croácia no estádio do Dallas Cowboys, mas demonstrou insatisfação com a situação ocorrida antes do início da partida, quando vários fotógrafos se aglomeraram próximos ao banco de reservas durante a execução dos hinos nacionais.