Thomas Tuchel é o técnico da InglaterraAdrian Dennis / AFP
Segundo relatos da BBC e do The Athletic nesta quinta-feira (18), a Fifa modificou suas diretrizes para evitar que o incidente envolvendo o treinador alemão se repita em Dallas, cidade onde Tuchel comandou sua primeira partida em Mundiais.
Pelas novas regras, os técnicos poderão se posicionar à esquerda ou à direita dos fotógrafos durante a cerimônia pré-jogo. Já os fotógrafos serão realocados para mais perto da linha do meio-campo.
A Fifa não respondeu até o momento aos pedidos de comentários.
Tuchel ficou satisfeito com a vitória por 4 a 2 sobre a Croácia no estádio do Dallas Cowboys, mas demonstrou insatisfação com a situação ocorrida antes do início da partida, quando vários fotógrafos se aglomeraram próximos ao banco de reservas durante a execução dos hinos nacionais.
"Peço encarecidamente à Fifa que mude o posicionamento dos fotógrafos durante o hino nacional, pois não consegui ver a minha equipe", declarou o alemão.
O treinador acrescentou que aguardava aquele momento com "entusiasmo especial" e afirmou que a disposição dos fotojornalistas bloqueou sua visão dos jogadores.
"Não consegui ver um único jogador, e isso acabou prejudicando um pouco a minha experiência hoje", disse Tuchel.
O técnico ainda descreveu a cena como uma "parede de 50 fotógrafos a meio metro de distância" durante um momento que considerava muito significativo.
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