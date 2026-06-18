Jorge Jesus foi campeão saudita com Al-Nassr - Fayez Nureldine / AFP

Jorge Jesus foi campeão saudita com Al-NassrFayez Nureldine / AFP

Publicado 18/06/2026 19:20

Rio - Ídolo do Flamengo, Jorge Jesus é o favorito para assumir a seleção portuguesa depois da Copa do Mundo. De acordo com informações da "ESPN", o Mister, que deixou o Al-Nassr tem negociado para ser o substituto de Roberto Martínez.

O espanhol, inclusive, afirmou que não seguirá no comando, mesmo que Portugal conquiste o título inédito da Copa do Mundo. Ele disse isso, depois da estreia contra a República Democrática do Congo.

"Quando cheguei a Portugal o objetivo era ganhar tudo, mas o foco era preparar o Mundial. Agora estamos aqui, 40 jogos depois, com o troféu da Nations League no caminho, e o foco continua exatamente o mesmo: ser campeão mundial. Naturalmente, o meu contrato termina depois do torneio. Isso é um fato", disse o espanhol.

Jorge Jesus já confessou que tem como sonho dirigir uma seleção em uma Copa do Mundo. O treinador tinha o Brasil como objetivo, mas a CBF optou por Carlo Ancelotti. Agora, o treinador poderá assumir a equipe do seu país.