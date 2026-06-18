Cody Gakpo em ação pela seleção holandesa - Divulgação / Seleção Holandesa

Cody Gakpo em ação pela seleção holandesaDivulgação / Seleção Holandesa

Publicado 18/06/2026 15:10

Estados Unidos - Atacante da Holanda, Cody Gakpo analisou um possível embate contra Brasil ou Marrocos na próxima fase da Copa do Mundo. O holandês destacou a qualidade das duas seleções, mas preferiu não projetar um adversário neste momento.



"Todos sabem que podemos enfrentar uma das duas seleções. São bons times. Pareceram bons quando se enfrentaram. Mas a gente vai ver o que vai acontecer depois da fase de grupos", disse o jogador.



Brasil e Holanda estão em grupos diferentes e um eventual confronto dependerá da classificação de ambos para o mata-mata e das posições em que terminarem suas respectivas chaves.





Neste momento, a seleção brasileira ocupa a terceira colocação do Grupo C, após empatar com Marrocos por 1 a 1, no último sábado (13). Já os holandeses também empataram na estreia: ficaram no 2 a 2 com o Japão, no último domingo (14). Leia mais: África do Sul sai atrás, marca no fim e empata com a República Tcheca na Copa do Mundo Neste momento, a seleção brasileira ocupa a terceira colocação do Grupo C, após empatar com Marrocos por 1 a 1, no último sábado (13). Já os holandeses também empataram na estreia: ficaram no 2 a 2 com o Japão, no último domingo (14).

O próximo compromisso da Holanda será contra a Suécia, sábado (20), pela segunda rodada da fase de grupos. A partida será às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston.