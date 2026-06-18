Cody Gakpo em ação pela seleção holandesaDivulgação / Seleção Holandesa
"Todos sabem que podemos enfrentar uma das duas seleções. São bons times. Pareceram bons quando se enfrentaram. Mas a gente vai ver o que vai acontecer depois da fase de grupos", disse o jogador.
Brasil e Holanda estão em grupos diferentes e um eventual confronto dependerá da classificação de ambos para o mata-mata e das posições em que terminarem suas respectivas chaves.
Neste momento, a seleção brasileira ocupa a terceira colocação do Grupo C, após empatar com Marrocos por 1 a 1, no último sábado (13). Já os holandeses também empataram na estreia: ficaram no 2 a 2 com o Japão, no último domingo (14).
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