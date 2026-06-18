Estados Unidos - Com gol no fim, a África do Sul empatou por 1 a 1 com a República Tcheca, nesta quinta-feira (18), no Estádio de Atlanta, pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo. Sadílek abriu o placar para os tchecos no começo do primeiro tempo. Na reta final, Mokoena, de pênalti, deixou tudo igual, para a alegria dos sul-africanos.
A República Tcheca assustou logo no minuto inicial, com Schick. O centroavante recebeu cruzamento, mas, sozinho, furou a cabeçada. Aos seis, Krejci aproveitou passe na entrada da área e ajeitou para Sadílek, que balançou a rede na saída do goleiro: 1 a 0.
Pouco depois, Appollis arriscou de longe e acertou a rede pelo lado de fora, na resposta da África do Sul. Desde então, o confronto esfriou e praticamente nada aconteceu. O empate sul-africano quase veio no fim, mas a defesa bloqueou a finalização de Maseko e não permitiu.
A segunda etapa começou com pressão da República Tcheca, que parou em Williams. A África do Sul até passou a controlar a posse, mas não conseguiu levar perigo.
Aos 35, Maseko chutou e a bola pegou no braço de Sulc. A juíza não hesitou e assinalou pênalti para os sul-africanos. Na cobrança, Mokoena deslocou o goleiro e deixou tudo igual. O embate ganhou emoção, mas ninguém conseguiu marcar para sair com a vitória.
Situação na tabela e próximas partidas
Com o resultado, África do Sul e República Tcheca somaram um ponto no Grupo A. México e Coreia do Sul, que venceram na primeira rodada e completam a chave, se enfrentam às 22h (de Brasília), em Guadalajara. Agora, os sul-africanos terão os sul-coreanos pela frente, quarta-feira (24), às 22h, em Monterrey. Já os tchecos vão encarar os mexicanos, nos mesmos dia e horário, na Cidade do México.
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