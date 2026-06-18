Carlo Ancelotti é o técnico da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Carlo Ancelotti é o técnico da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 18/06/2026 21:38 | Atualizado 19/06/2026 01:15

Estados Unidos - Carlo Ancelotti elogiou Endrick na entrevista coletiva que concedeu nesta quinta-feira (18), véspera do jogo entre Brasil e Haiti, pela Copa do Mundo. O treinador destacou que o atacante é "um talento extraordinário", mas pregou paciência com o jovem.

"Matheus Cunha é mais associativo, tem mais qualidade de meia-ponta que de atacante de referência, coisa que tem Igor Thiago, jogador referente na área, forte nos duelos, muito agressivo na recuperação da bola. Endrick não é nem um nem outro, é outra coisa. É um talento extraordinário. O Brasil vai aproveitar das suas qualidades nessa e na próxima Copa do Mundo".

"Ele é paciente, não tem pressa, é muito maduro para a sua idade. Aspecto importante. A família perto dele também é muito paciente, aspecto importante para um jovem. Temos que esperar um pouco. Vai ser importante".

Antes da entrevista coletiva, o treinador conversou com a TV Globo e confirmou que haverá mudança: "Algo vai mudar, sim (no time titular). Não sei se quatro ou cinco... Brincadeira. Um pouco menos".

Endrick está entre os 26 convocados de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Havia expectativa de que ele entrasse em campo no empate em 1 a 1 com Marrocos, pela primeira rodada do Grupo C, mas ele não foi acionado.

Brasil e Haiti vão se enfrentar na sexta-feira (19), a partir das 21h30 (de Brasília), na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C. A seleção haitiana estreou na Copa com derrota para a Escócia por 1 a 0.

"O jogo contra a Escócia foi muito equilibrado. Haiti mostrou qualidade, uma equipe que está bem organizada, o sistema bastante claro, centroavante de referência muito alto. Jogam um bom futebol com as características que querem. Um rival que temos que respeitar como todos, jogam uma Copa do Mundo. Todo mundo está muito motivado".