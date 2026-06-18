Koné precisou ser substituídoReprodução / Cazé TV

Mais artigos de O Dia
O Dia
A vitória do Canadá sobre o Catar por 6 a 0 nesta quinta-feira (18), em Vancouver, foi marcada por uma cena forte dentro de campo. Koné sofreu uma lesão feia na perna esquerda após sofrer falta de Madibo, que foi expulso.
Jogadores das duas seleções se mostraram preocupados. O próprio Madibo, que cometeu a infração, se mostrou abalado com a situação. Koné precisou ser substituído - ele deixou o campo de maca acenando para os torcedores.
A imagem abaixo é forte.
Confira:
Reação de Koné ao ver a lesão - Reprodução / Cazé TV
Reação de Koné ao ver a lesãoReprodução / Cazé TV
fotogaleria
Koné precisou ser substituído
Reação de Koné ao ver a lesão