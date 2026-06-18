O Canadá fez história nesta quinta-feira (18), em Vancouver, ao golear o Catar por 6 a 0, pela segunda rodada do Grupo B. Com o resultado, a seleção masculina principal canadense venceu um jogo de Copa do Mundo pela primeira vez. Cyle Larin, Jonathan David (três vezes), Nathan Saliba e Mohamed Manai (contra) fizeram os gols. A equipe asiática ainda teve dois jogadores expulsos.
Um deles foi Madibo. Ele cometeu falta em Koné, que sofreu uma lesão feia na perna e precisou ser substituído. Jogadores das duas seleções, incluindo o próprio Madibo, ficaram apreensivos.
Com o resultado, o Canadá se aproximou da vaga no mata-mata da Copa do Mundo. A seleção canadense soma quatro pontos e lidera o Grupo B. A Suíça, com a mesma pontuação, vem logo atrás. Bósnia e Catar tem um ponto cada.
As duas seleções voltam as atenções para a terceira rodada do Grupo B. O Canadá encara a Suíça na quarta-feira (24), a partir das 16h (de Brasília), em Vancouver. Já o Catar enfrenta a Bósnia no mesmo dia e horário, mas em Seattle.
O jogo
O Canadá dominou o Catar no primeiro tempo e não teve dificuldade para encaminhar a vitória já antes do intervalo. Cyle Larin abriu o placar logo aos 16 minutos e Jonathan David ampliou aos 29.
O Catar tinha enorme dificuldade para reagir e viu a situação ficar pior aos 31, quando o árbitro assinalou pênalti de Homam Ahmed em Buchanan, que estava cara a cara com o goleiro, mas não apresentou o vermelho. O VAR, porém, apontou que a infração foi fora da área. A penalidade foi retirada, mas o camisa 14 catari foi expulso.
Com um homem a mais, o Canadá não quis saber de administrar o jogo e seguiu em cima do Catar. Nos acréscimos, Jonathan David fez o terceiro da seleção canadense.
No segundo tempo, um lance preocupante aconteceu. Koné, do Canadá, sofreu uma lesão feia após falta de Madibo, que ficou abalado com a situação e foi expulso. Dessa forma, a seleção da casa ficou em campo com dois a mais.
Nathan Saliba, em cobrança de falta, anotou o quarto do Canadá. Na comemoração, pegou a camisa de Koné e mostrou para os torcedores no estádio. Posteriormente, Mohamed Manai marcou contra o quinto gol da seleção canadense. Nos acréscimos, Jonathan David fechou a conta.
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