Elye Wahi em ação contra a seleção do Equador, pela Copa do Mundo de 2026Darrian Traynor / AFP
O Canadá havia adiado a autorização ao solicitar informações complementares sobre a situação jurídica do jogador, suspeito de envolvimento em um caso de apostas esportivas manipuladas na França devido a um cartão amarelo que recebeu na última rodada da Ligue 1, indicou uma fonte próxima ao atleta.
No entanto, Wahi recebeu autorização para viajar com sua seleção para a partida da segunda rodada do Grupo E contra a Alemanha, em Toronto, confirmou a Federação Marfinense de Futebol (FIF) nesta quinta.
"As autorizações necessárias para a entrada em território canadense foram obtidas", anunciou a FIF.
"Elye Wahi não está sendo processado neste momento e, portanto, não está submetido a nenhuma restrição judicial", indicou a advogada do jogador, Marie Dosé.
A liga francesa anunciou na quarta-feira que apresentou uma queixa contra o atleta por "fatos suscetíveis de caracterizar corrupção esportiva e estelionato em grupo criminoso organizado".
Por sua vez, a Promotoria de Marselha informou à AFP "que um jogador de futebol profissional de 23 anos que disputava a Ligue 1 foi interrogado em 29 de maio de 2026" e que após o interrogatório, "ele foi colocado em liberdade" enquanto a investigação continua.
O atacante foi convocado pela primeira vez em março, após ter adotado a nacionalidade esportiva marfinense depois dos anos iniciais nas categorias de base da França.
A Costa do Marfim disputará seu último jogo da fase de grupos nos Estados Unidos, em 25 de junho, contra Curaçao.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.