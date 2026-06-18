Elye Wahi em ação contra a seleção do Equador, pela Copa do Mundo de 2026 - Darrian Traynor / AFP

Elye Wahi em ação contra a seleção do Equador, pela Copa do Mundo de 2026Darrian Traynor / AFP

Publicado 18/06/2026 19:40

inicialmente não obteve visto para viajar com sua seleção ao Canadá, foi autorizado nesta quinta-feira (18) a entrar no país e poderá disputar a partida do Grupo E da Copa do Mundo contra a Alemanha, no sábado, em Toronto.



O Canadá havia adiado a autorização ao solicitar informações complementares sobre a situação jurídica do jogador, suspeito de envolvimento em um caso de apostas esportivas manipuladas na França devido a um cartão amarelo que recebeu na última rodada da Ligue 1, indicou uma fonte próxima ao atleta.



No entanto, Wahi recebeu autorização para viajar com sua seleção para a partida da segunda rodada do Grupo E contra a Alemanha, em Toronto, confirmou a Federação Marfinense de Futebol (FIF) nesta quinta.



"As autorizações necessárias para a entrada em território canadense foram obtidas", anunciou a FIF. O atacante da Costa do Marfim Elye Wahi, quepara viajar com sua seleção ao Canadá, foi autorizado nesta quinta-feira (18) a entrar no país e poderá disputar a partida do Grupo E da Copa do Mundo contra a Alemanha, no sábado, em Toronto.O Canadá havia adiado a autorização ao solicitar informações complementares sobre a situação jurídica do jogador, suspeito de envolvimento em um caso de apostas esportivas manipuladas na França devido a um cartão amarelo que recebeu na última rodada da Ligue 1, indicou uma fonte próxima ao atleta.No entanto, Wahi recebeu autorização para viajar com sua seleção para a partida da segunda rodada do Grupo E contra a Alemanha, em Toronto, confirmou a Federação Marfinense de Futebol (FIF) nesta quinta."As autorizações necessárias para a entrada em território canadense foram obtidas", anunciou a FIF.

Vários veículos de imprensa europeus haviam informado que o atacante marfinense de 23 anos é suspeito de ter apostado que receberia um cartão amarelo durante uma partida do Campeonato Francês por seu clube, o Nice.



"Elye Wahi não está sendo processado neste momento e, portanto, não está submetido a nenhuma restrição judicial", indicou a advogada do jogador, Marie Dosé.



A liga francesa anunciou na quarta-feira que apresentou uma queixa contra o atleta por "fatos suscetíveis de caracterizar corrupção esportiva e estelionato em grupo criminoso organizado".



Por sua vez, a Promotoria de Marselha informou à AFP "que um jogador de futebol profissional de 23 anos que disputava a Ligue 1 foi interrogado em 29 de maio de 2026" e que após o interrogatório, "ele foi colocado em liberdade" enquanto a investigação continua.

Elye Wahi foi titular na vitória da Costa do Marfim sobre o Equador (1 a 0) na primeira rodada do Grupo E.



O atacante foi convocado pela primeira vez em março, após ter adotado a nacionalidade esportiva marfinense depois dos anos iniciais nas categorias de base da França.



A Costa do Marfim disputará seu último jogo da fase de grupos nos Estados Unidos, em 25 de junho, contra Curaçao.