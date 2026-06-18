Elye Wahifoi titular da Costa do Marfim em vitória sobre o Equador, mas desfalcará time contra a Alemanha - Reprodução de Instagram

Elye Wahifoi titular da Costa do Marfim em vitória sobre o Equador, mas desfalcará time contra a AlemanhaReprodução de Instagram

Publicado 18/06/2026 13:14

O atacante da Costa do Marfim Elye Wahi não obteve o visto para a viagem de sua seleção ao Canadá e não poderá disputar a segunda partida de sua equipe na Copa do Mundo de 2026, no sábado, contra a Alemanha, anunciou nesta quinta-feira (18) a Federação Marfinense de Futebol (FIF).

Segundo a FIF, "ainda não foram obtidas as autorizações administrativas necessárias para sua entrada em território canadense".

"Ele não poderá viajar com a delegação para o Canadá", acrescenta a entidade em seu comunicado, sem indicar os motivos do visto negado.

Wahi é o segundo jogador a ter a entrada no Canadá negada, depois do meio-campista ganês Thomas Partey, que aguarda julgamento no Reino Unido por estupro e agressão sexual.

Na quinta-feira, vários meios de comunicação europeus informaram que o atacante marfinense de 23 anos é suspeito de ter apostado que receberia um cartão amarelo durante uma partida do Campeonato Francês por seu clube, o Nice.

A liga francesa anunciou na quarta-feira que apresentou uma queixa contra o atleta por "fatos suscetíveis de caracterizar corrupção esportiva e estelionato em grupo criminoso organizado".

Por sua vez, a Federação Marfinense não estabeleceu vínculos entre a recusa do visto e este caso.

"Neste momento, a FIF não foi oficialmente informada de nenhum processo judicial ou administrativo contra ele", afirmou.

Elye Wahi perderá o confronto contra a Alemanha no sábado, após ter sido titular na vitória da Costa do Marfim sobre o Equador (1 a 0) na primeira rodada do Grupo E.

O atacante foi convocado pela primeira vez em março, após ter adotado a nacionalidade esportiva marfinense depois dos anos iniciais nas categorias de base da França.

A Costa do Marfim disputará seu último jogo da fase de grupos nos Estados Unidos, em 25 de junho, contra Curaçao.