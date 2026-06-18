Daniella Chavez - Reprodução / Instagram

Daniella ChavezReprodução / Instagram

Publicado 18/06/2026 12:57

Rio - A modelo chilena Daniella Chavez criticou as arbitragens das partidas entre França e Senegal e Argentina e Argélia. Na opinião da beldade, houve um pênalti não marcado em Kylian Mbappé e Lionel Messi deveria ter sido expulso na partida em que quebrou recordes na Copa do Mundo.

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"Para mim está tudo estranho; Um pênalti não marcado para o Mbappé e depois um cartão vermelho que não era e nem o VAR apareceu! A Fifa está morta!", disparou.

Daniella Chavez costuma utilizar seu perfil no "X" (@daniellachavez) para abordar diversos temas, entre eles futebol e política. Nascida no Chile, a beldade mora fora do seu país há alguns anos.

Daniella se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.