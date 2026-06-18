Treino da seleção brasileira antes do jogo contra o Haiti - Rafael Ribeiro / CBF

Treino da seleção brasileira antes do jogo contra o HaitiRafael Ribeiro / CBF

Publicado 18/06/2026 07:41

O ranking da Fifa foi atualizado nesta quinta-feira (18), após o término da 1ª rodada da Copa do Mundo 2026, e o Brasil subiu uma posição, da sexta para a quinta, mesmo empatando com o Marrocos no último sábado (13). O motivo foi o empate de Portugal contra a República Democrática do Congo, que fez a equipe europeia perder 12,76 pontos e cair duas colocações, da quinta para a sétima.

Agora, apenas Argentina, França, Espanha e Inglaterra, nesta ordem, estão na frente do time comandado por Carlo Ancelotti.



A seleção marroquina, que está logo atrás do Brasil no ranking, também se aproveitou do empate de Portugal e subiu da sétima colocação para a sexta.

Agora, o Brasil encara o Haiti, 85º colocado no ranking da Fifa, nesta sexta-feira (19), às 21h30, pela 2ª rodada do grupo C. A Seleção busca se recuperar do empate na estreia e ficar em uma posição mais confortável na chave.