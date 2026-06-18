Treino da seleção brasileira antes do jogo contra o HaitiRafael Ribeiro / CBF
A seleção marroquina, que está logo atrás do Brasil no ranking, também se aproveitou do empate de Portugal e subiu da sétima colocação para a sexta.
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Treino da seleção brasileira antes do jogo contra o HaitiRafael Ribeiro / CBF
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