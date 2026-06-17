Hugo Broos é o técnico da seleção da África do SulYuri Cortez / AFP
"Acho que o cartão vermelho é severo demais. Eu vi de novo a situação em que Themba recebe o cartão vermelho. Não acho que era cartão vermelho. Quando vejo o que houve ontem (terça) com Messi, não concordo. Certamente não. Acho que não teve nem VAR com o Messi", reclamou Hugo Broos.
"O jogador do México bloqueia meu jogador. Não está na bola, só está segurando Temba. E Temba tenta passar por ele, coloca o braço por cima do seu ombro, não fez isso (movimento de cotovelada). E você ganha um cartão vermelho por isso e três jogos de suspensão?", completou.
Já o lance citado pelo treinador sobre o Messi aconteceu no duelo entre Argentina e Argélia, na última terça-feira (16), pela primeira rodada do Grupo J. Houve pedido pela expulsão do atacante por uma entrada em Mandi, mas o árbitro não aplicou nenhum cartão. O jogo estava 1 a 0 para a Argentina naquele momento.
"A nossa situação é clara. Se não vencermos amanhã, jogamos o último jogo contra a Coreia por nada. Temos que evitar isso. Sabemos os erros que cometemos no primeiro jogo. Não gosto de culpar meus jogadores diante das câmeras", concluiu.
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