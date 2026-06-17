Hugo Broos é o técnico da seleção da África do Sul - Yuri Cortez / AFP

Hugo Broos é o técnico da seleção da África do SulYuri Cortez / AFP

Publicado 17/06/2026 23:50 | Atualizado 17/06/2026 23:52





"Acho que o cartão vermelho é severo demais. Eu vi de novo a situação em que Themba recebe o cartão vermelho. Não acho que era cartão vermelho. Quando vejo o que houve ontem (terça) com Messi, não concordo. Certamente não. Acho que não teve nem VAR com o Messi", reclamou Hugo Broos.



"O jogador do México bloqueia meu jogador. Não está na bola, só está segurando Temba. E Temba tenta passar por ele, coloca o braço por cima do seu ombro, não fez isso (movimento de cotovelada). E você ganha um cartão vermelho por isso e três jogos de suspensão?", completou. Estados Unidos - O técnico da África do Sul, Hugo Broos, criticou o gancho de três jogos aplicado a Themba Zwane após a expulsão na estreia na Copa do Mundo. Ele considerou a punição exagerada e comparou o lance com uma jogada envolvendo Lionel Messi na vitória da Argentina sobre a Argélia por 3 a 0."Acho que o cartão vermelho é severo demais. Eu vi de novo a situação em que Themba recebe o cartão vermelho. Não acho que era cartão vermelho. Quando vejo o que houve ontem (terça) com Messi, não concordo. Certamente não. Acho que não teve nem VAR com o Messi", reclamou Hugo Broos."O jogador do México bloqueia meu jogador. Não está na bola, só está segurando Temba. E Temba tenta passar por ele, coloca o braço por cima do seu ombro, não fez isso (movimento de cotovelada). E você ganha um cartão vermelho por isso e três jogos de suspensão?", completou.

O meia-atacante foi expulso aos 38 minutos do segundo tempo. Na jogada, Zwane acertou o rosto do mexicano Alvarado, e o árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio aplicou o cartão vermelho após revisar o lance no monitor do VAR.



Já o lance citado pelo treinador sobre o Messi aconteceu no duelo entre Argentina e Argélia, na última terça-feira (16), pela primeira rodada do Grupo J. Houve pedido pela expulsão do atacante por uma entrada em Mandi, mas o árbitro não aplicou nenhum cartão. O jogo estava 1 a 0 para a Argentina naquele momento.

A África do Sul estreou na Copa de 2026 com derrota por 2 a 0 para o México, no dia 11. O treinador também projetou o próximo duelo da equipe contra a República Tcheca, nesta quinta (18), e destacou a importância da partida para as chances de classificação ao mata-mata.



"A nossa situação é clara. Se não vencermos amanhã, jogamos o último jogo contra a Coreia por nada. Temos que evitar isso. Sabemos os erros que cometemos no primeiro jogo. Não gosto de culpar meus jogadores diante das câmeras", concluiu.