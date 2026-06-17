O árbitro Wilton Pereira Sampaio durante a partida entre México e África do Sul - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

O árbitro Wilton Pereira Sampaio durante a partida entre México e África do SulWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 17/06/2026 16:50

Rio - A Fifa suspendeu o meia-atacante Zwane, da África do Sul, por três jogos. O jogador foi expulso na derrota para o México por 2 a 0, no último dia 11, na abertura da Copa do Mundo de 2026. O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio foi responsável pela expulsão.

O meia-atacante entrou aos 15 minutos do segundo tempo e levou o vermelho aos 38. No lance, Zwane acertou o rosto do mexicano Alvarado depois de uma disputa de bola. O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio ainda aplicou outros dois cartões vermelhos na partida.

Com a suspensão, Zwane corre o risco de não jogar mais a Copa do Mundo de 2026. A África do Sul ainda enfrenta a Tchéquia, nesta quinta-feira (18), às 13h (de Brasília), e depois a Coreia do Sul, no dia 24, às 22h, pela última rodada da fase de grupos.

Caso avance para o mata-mata, a África do Sul poderá contar novamente com Zwane apenas nas oitavas de final. Ou seja, o meia-atacante seria desfalque na 16avos de final. A federação sul-africana ainda pode recorrer contra a decisão da Fifa.