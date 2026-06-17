Virginia Fonseca cai no samba com torcedores brasileiros em chegada à FiladélfiaReprodução Instagram

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O Dia
Rio - Virginia Fonseca teve uma recepção animada ao desembarcar na Filadélfia, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (17). A influenciadora encontrou torcedores brasileiros que acompanham a Copa do Mundo e entrou no clima de festa ao participar de uma roda de samba.
Nas redes sociais, Virginia compartilhou registros do momento e celebrou a chegada à cidade, onde acompanhará os próximos compromissos da Seleção Brasileira.
"Chegamos à Filadélfia com energia total. Sexta tem jogo e já estamos por cá acompanhando tudo", escreveu.
Vestindo um cropped com as cores do Brasil, calça jeans e um boné verde chamativo, a influenciadora chamou atenção ao mostrar que continua afiada no samba. Rainha de bateria da Grande Rio no Carnaval de 2026, ela arriscou alguns passos durante a confraternização e interagiu com os fãs presentes no local.
Virginia também posou para fotos e conversou com admiradores que aproveitaram a oportunidade para encontrá-la durante o evento.
Nas redes sociais, os seguidores reagiram ao momento. "Avisa que a diva é internacional!", escreveu uma internauta. "O boné, não aguento", brincou outra. "A maioral", elogiou uma terceira.
A Seleção Brasileira volta a campo nesta sexta-feira (19), às 21h30, quando enfrenta o Haiti pela segunda rodada do Grupo C. Na estreia, a equipe empatou em 1 a 1 com o Marrocos. Já o último compromisso da fase de grupos será na próxima terça-feira (23), diante da Escócia.