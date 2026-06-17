Momento em que Harry Kane abre o placar para a Inglaterra contra a Croácia - Reprodução / X @England

Momento em que Harry Kane abre o placar para a Inglaterra contra a CroáciaReprodução / X @England

Publicado 17/06/2026 19:47 | Atualizado 17/06/2026 20:26

4 a 2 sobre a Croácia, pela primeira rodada do Grupo L. Estados Unidos - Harry Kane se isolou como o jogador com mais gols de pênalti na história das Copas do Mundo, com cinco. Esta lista da Fifa não inclui a disputa por penalidades. Ele alcançou a marca nesta quarta-feira (17), na vitória da Inglaterra porsobre a Croácia, pela primeira rodada do Grupo L.

O gol saiu aos 12 minutos do primeiro tempo. O camisa 9 chegou a ter o chute defendido por Dominik Livakovic, mas o árbitro mandou repetir após o VAR identificar que o goleiro croata havia se adiantado. Na segunda cobrança, ele não desperdiçou e abriu o placar para os ingleses.

Com isso, Kane chegou a cinco conversões em Copas do Mundo e assumiu a liderança do ranking de forma isolada. Os outros foram anotados contra Panamá (duas vezes) e Colômbia, em 2018, e diante da França, em 2022.



A marca coloca o inglês à frente de nomes históricos do futebol mundial. Antes da partida, ele dividia o topo da lista com Gabriel Batistuta, Lionel Messi, Eusébio e Rob Rensenbrink, todos com quatro tentos de pênalti.

Na partida desta noite, o camisa 9 também anotou o segundo gol da seleção inglesa, mas de cabeça. Harry Kane foi um dos destaques da vitória por 4 a 2 sobre a Croácia.