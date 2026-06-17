Portugal - O empate em 1 a 1 entre RD Congo e Portugal foi motivo de muita comemoração entre os congoleses, que conquistaram seu primeiro ponto em Copas do Mundo nesta quarta-feira (17). Em uma das principais praças de Lisboa, capital lusitana, um grupo de torcedores do país africano 'roubou a cena' ao comemorar o gol de Yoane Wissa, que igualou o marcador, no meio dos locais.
O contraste entre os milhares de portugueses, de vermelho, sentados e os pequeno grupo de congoleses, de azul, pulando em celebração ao gol, tornou a cena engraçada. A gravação viralizou nas redes sociais e foi divulgada por meios de comunicação de diversos países.
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