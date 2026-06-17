Estados Unidos - Portugal estreou na Copa do Mundo nesta quarta-feira (17) e ficou no empate por 1 a 1 com a República Democrática do Congo, em duelo válido pela primeira rodada do Grupo K. Considerada uma das favoritas ao título, a seleção europeia decepcionou parte dos torcedores ao deixar escapar a vitória após sair na frente do placar.
O resultado inesperado rapidamente dominou as redes sociais. Muitas publicações ironizaram o tropeço português, enquanto outras demonstraram apoio à equipe africana diante de um adversário tradicional.
Confira os memes que repercutiram após o empate:
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A seleção de Portugal volta a campo na próxima terça-feira (23), às 14h (de Brasília), quando enfrenta o Uzbequistão em Houston. No mesmo dia, a República Democrática do Congo encara a Colômbia às 23h (de Brasília), em Zapopan, no México.
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