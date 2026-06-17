Estados Unidos - A estreia da Croácia na Copa do Mundo já começou fora das quatro linhas. Horas antes do confronto contra a Inglaterra, nesta quarta-feira (17), centenas de torcedores croatas se reuniram no centro de Dallas e transformaram as ruas da cidade em uma grande festa.
Vestidos com as tradicionais cores vermelha e branca, os fãs caminharam pela região da South Houston Street entoando cânticos e carregando uma enorme bandeira. O destaque foi uma faixa com a frase "Proud to be from Crikvenica" ("Orgulhoso de ser de Crikvenica"), em referência à cidade localizada na costa norte do país europeu.
Croatia fans are ready to face England in their FIFA World Cup opener
A mobilização serviu como aquecimento para um dos confrontos mais aguardados da primeira rodada da fase de grupos. Inglaterra e Croácia se enfrentam às 17h (de Brasília), em partida válida pelo Grupo L do Mundial.
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