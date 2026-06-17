Torcida da Croácia carrega bandeirão pelas ruas de Dallas - Reprodução / X

Torcida da Croácia carrega bandeirão pelas ruas de DallasReprodução / X

Publicado 17/06/2026 16:21 | Atualizado 17/06/2026 16:23

Estados Unidos - A estreia da Croácia na Copa do Mundo já começou fora das quatro linhas. Horas antes do confronto contra a Inglaterra, nesta quarta-feira (17), centenas de torcedores croatas se reuniram no centro de Dallas e transformaram as ruas da cidade em uma grande festa.



Vestidos com as tradicionais cores vermelha e branca, os fãs caminharam pela região da South Houston Street entoando cânticos e carregando uma enorme bandeira. O destaque foi uma faixa com a frase "Proud to be from Crikvenica" ("Orgulhoso de ser de Crikvenica"), em referência à cidade localizada na costa norte do país europeu.

Croatia fans are ready to face England in their FIFA World Cup opener



(via IG/yeseacevedo_) pic.twitter.com/c0szBU5MUk — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 17, 2026

A mobilização serviu como aquecimento para um dos confrontos mais aguardados da primeira rodada da fase de grupos. Inglaterra e Croácia se enfrentam às 17h (de Brasília), em partida válida pelo Grupo L do Mundial.

A chave também conta com Gana e Panamá. As duas seleções entram em campo ainda nesta quarta-feira (17), às 20h (de Brasília), para completar a primeira rodada.