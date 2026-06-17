Roberto Martínez é o treinador de PortugalAFP
Roberto Martínez lamenta oscilação de Portugal, mas minimiza tropeço: 'Melhor agora que no fim'
Seleção europeia ficou no empate contra a República Democrática do Congo
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