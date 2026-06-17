Roberto Martínez é o treinador de Portugal - AFP

Roberto Martínez é o treinador de PortugalAFP

Publicado 17/06/2026 16:20

Estados Unidos - O treinador Roberto Martínez, de Portugal, lamentou o tropeço por 1 a 1 contra a República Democrática do Congo na estreia da Copa do Mundo. O espanhol elogiou o espírito da equipe e declarou que é melhor que o tropeço tenha acontecido neste começo de competição que em fase mais avançadas.

"Acho que entramos muito bem no jogo, marcar logo no começo mudou um pouco. Depois ficamos só tocando, a bola, e demos uma oportunidade para o Congo e o gol antes do intervalo, em uma bola parada, acabou mudando bastante. No segundo tempo, fomos incisivos, mas não conseguimos vencer. É melhor ter um desempenho assim no começo, que na parte final. Gostei da atitude da equipe, mas acho que pecamos individualmente", disse o treinador.

Considerado um dos favoritos ao título da Copa do Mundo, Portugal foi surpreendido na estreia da competição. Em Houston, os lusitanos saíram na frente logo no começo da partida, porém, a vitória fácil não veio. A República Democrática do Congo reagiu e buscou o empate por 1 a 1. O resultado foi histórico para os africanos, que fizeram um excelente jogo nesta quarta-feira (17).

A seleção europeia voltará a jogar na próxima terça-feira (23) contra o Uzbequistão, às 14h (de Brasília), em Houston, novamente. Já o Congo irá encarar a Colômbia, no mesmo dia, às 23h (de Brasília), em Zapopan, no México.