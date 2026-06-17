Thomas Tuchel comanda treinamento da seleção inglesaReprodução / Inglaterra

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Estados Unidos - A Inglaterra pretende realizar um confronto preparatório durante a disputa da Copa do Mundo. A ideia da comissão técnica é dar minutos em campo aos jogadores que tiverem pouca participação na estreia contra a Croácia, nesta quarta-feira (17).

De acordo com a imprensa internacional, o adversário deve ser o Sporting Kansas City, equipe da Major League Soccer (MLS). O clube norte-americano ocupa atualmente a 15ª posição da Conferência Oeste da liga.
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O plano foi viabilizado pelo novo formato do Mundial, que passou a contar com 48 seleções. Com mais equipes na competição, o intervalo entre algumas partidas da fase de grupos se tornou maior, abrindo espaço para atividades extras.

No caso dos ingleses, haverá uma pausa de seis dias entre o duelo contra a Croácia e o compromisso seguinte, diante de Gana. A estratégia também foi adotada pela França.