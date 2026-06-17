Kléberson foi um dos pilares do time pentacampeão em 2002 - Reprodução / Rádio Bandeirantes

Kléberson foi um dos pilares do time pentacampeão em 2002Reprodução / Rádio Bandeirantes

Publicado 17/06/2026 13:49

O ex-volante Kléberson, um dos pilares na conquista do pentacampeonato mundial, analisou o meio-campo da seleção brasileiro e rasgou elogios a Danilo Oliveira, do Botafogo. O ex-jogador também lembrou, em entrevista à 'Rádio Bandeirantes', o seu desempenho na Copa do Mundo 2002.



"Temos três jogadores-chave. Um é o Casemiro, faz o mecanismo do time e que não teve uma estreia que queríamos, mas correspondeu quando foi chamado. Temos o Bruno Guimarães, nosso melhor meia no Campeonato Inglês. Mas quem me chama atenção é o Danilo, que joga um futebol não talvez do nível do Bruno, mas bastante corajoso, que arrisca, chega na área", explicou.

A situação de Kléberson em 2002 é semelhante à de Danilo. O ex-atleta se destacou no futebol brasileiro meses antes da convocação final, conquistando o técnico Felipão. Ele seguiu falando das características que um meia precisa ter para jogar bem na Copa.



"Jogadores de meio-campo têm que ter personalidade, chegar lá e jogar o que sabem. Tive essa responsabilidade, não senti pressão, não estava preocupado com a estreia. Queria fazer o melhor para o companheiro do meu lado, precisava fazer em um nível altíssimo", concluiu.

Após empatar com o Marrocos na estreia em 1 a 1, o Brasil volta a campo para enfrentar o Haiti, pelo grupo C da Copa do Mundo, nesta sexta-feira (19), às 21h30.