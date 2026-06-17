Jogadores da Coreia do Sul em treinamento na última segunda-feira (15) - Divulgação / Associação Coreana de Futebol

Jogadores da Coreia do Sul em treinamento na última segunda-feira (15)Divulgação / Associação Coreana de Futebol

Publicado 17/06/2026 10:20

Um drone foi avistado sobrevoando o treino fechado da Coreia do Sul nesta terça-feira (16), em Guadalajara, México, onde a equipe se preparava para a segunda rodada da Copa do Mundo, contra o México. Então, a delegação acionou as autoridades locais, que derrubaram o dispositivo usando interferência eletrônica.



Os agentes ainda tentaram capturar o equipamento após a sua queda, mas ele já havia sido recolhido por dois suspeitos, que fugiram. Apesar disso, câmeras de segurança do CT capturaram imagens dos homens. Os registros foram entregues à polícia.

Segundo a Associação Coreana de Futebol (KFA), a equipe de segurança da Fifa designada para acompanhar a seleção solicitou às autoridades uma investigação sobre o caso, que já está em andamento.



A Coreia do Sul volta a campo para enfrentar o México nesta quinta-feira (18), às 22h. Ambas as seleções ganharam suas respectivas partidas na estreia do Mundial e vão disputar a liderança do grupo A.