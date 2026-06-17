Um drone foi avistado sobrevoando o treino fechado da Coreia do Sul nesta terça-feira (16), em Guadalajara, México, onde a equipe se preparava para a segunda rodada da Copa do Mundo, contra o México. Então, a delegação acionou as autoridades locais, que derrubaram o dispositivo usando interferência eletrônica.
Os agentes ainda tentaram capturar o equipamento após a sua queda, mas ele já havia sido recolhido por dois suspeitos, que fugiram. Apesar disso, câmeras de segurança do CT capturaram imagens dos homens. Os registros foram entregues à polícia.
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