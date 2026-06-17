Grupo K tem Colômbia, Congo, Uzbequistão e ColômbiaArte/ Jornal O Dia
Grupo K conta com amplo favoritismo de Portugal e Colômbia na Copa do Mundo
República Democrática do Congo e Uzbequistão vão tentar surpreender em chave aparentemente decidida
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