Grupo K tem Colômbia, Congo, Uzbequistão e Colômbia - Arte/ Jornal O Dia

Grupo K tem Colômbia, Congo, Uzbequistão e ColômbiaArte/ Jornal O Dia

Publicado 17/06/2026 07:00

Rio - O Grupo K da Copa do Mundo irá iniciar nesta quarta-feira (17) com Portugal e Colômbia com amplo favoritismo na chave. República Democrática do Congo e Uzbequistão, que também fazem parte, vão tentar uma surpresa bastante improvável para mudar os rumos da competição. As seleções irão entrar em campo em jogos nos Estados Unidos e no México.

Campeão da Eurocopa de 2016, Portugal chega na Copa do Mundo com cara de favorito ao título. Com o veteraníssimo Cristiano Ronaldo, de 41 anos, em seu sexto Mundial, os lusitanos têm nomes importantes no futebol europeu vivendo seu auge como: Vitinha e João Neves, do PSG, Bruno Fernandes, do Manchester United, e Bernardo Silva, que está sem clube.

A Colômbia fez uma excelente campanha nas Eliminatórias e chegará em alta na Copa do Mundo. O grande destaque é o atacante Luis Díaz, do Bayern. Porém, a seleção sul-americana terá novamente James Rodríguez, experiente apoiador, e conta com o ex-jogador do Fluminense, Jhon Arias, com Jorge Carrascal, do Flamengo, e com Andrés Gómez, do Vasco.

Classificado para disputar a Copa do Mundo, a República Democrática do Congo tem como principal destaque o atacante Yoane Wissa, do Newcastle. Além dele, outros atletas importantes são: Chancel Mbemba, zagueiro do Lille e o latera-direito Aaron Wan-Bissaka, que defende o West Ham.

O estreante Uzbequistão tentará surpreender na Copa do Mundo com Abdukodir Khusanov, zagueiro do Manchester City. Além do jovem, de 22 anos, o artilheiro Eldor Shomurodov, de 30 anos, que atua no futebol turco, mas já defendeu a Roma, também é uma esperança para a seleção na Copa do Mundo.

Os primeiros jogos nesta quarta-feira (17) serão Portugal e República Democrática do Congo, que irá acontecer às 14h (de Brasília), em Houston. Colômbia e Uzbequistão entram em campo, às 23h (de Brasília), na Cidade do México.