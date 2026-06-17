Modric em ação pela seleção croata - Rich Storry / Getty Images via AFP

Modric em ação pela seleção croataRich Storry / Getty Images via AFP

Publicado 17/06/2026 02:17

O meio-campista Luka Modric disse nesta terça-feira (17) que estava "aproveitando" cada momento de sua quinta Copa do Mundo pela Croácia, um dia antes da estreia de sua equipe contra a Inglaterra, pelo Grupo L.



Modric, aos 40 anos, disse se sentir "revigorado" pela oportunidade de disputar mais um Mundial, aproximando-se de sua 200ª partida pela seleção croata. Ele soma atualmente 198 jogos pela equipe.



"Meu objetivo neste torneio é aproveitar, dar o meu melhor, mas principalmente aproveitar", disse o capitão croata em entrevista coletiva ao lado do técnico Zlatko Dalic.



"Quero aproveitar cada jogo e cada treino com esses caras", acrescentou.



Modric mostrou confiança antes da difícil estreia da Croácia contra a Inglaterra e destacou a presença de "muitos jogadores jovens", como o zagueiro de 19 anos Luka Vuskovic, que se juntaram à velha guarda.



O veterano-meio-campista considerou o resultado da partida importante, mas ressaltou que isso "não definirá o destino da equipe".



A Croácia, com Modric, eliminou a Inglaterra na semifinal Copa de 2018. Na sequência, foi derrotada pela França na decisão.



Quatro anos depois, os croatas foram novamente semifinalistas, derrotados pela Argentina, que acabou levantando o troféu.



- Dalic: "Estamos preparados" -

Dalic destacou "a qualidade" da Inglaterra.



"Eles têm os melhores atacantes do mundo", disse o treinador, cuja equipe terá que ter especial atenção com o letal artilheiro Harry Kane.



"Eles têm o Kane, e o Kane pode fazer muito estrago", advertiu Dalic.



No entanto, o técnico croata expressou confiança em sua equipe: "Estamos preparados."