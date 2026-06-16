Messi disputa a Copa do Mundo pela sexta vez na carreiraAFP
Messi se torna o primeiro jogador a jogar seis Copas do Mundo
Cristiano Ronaldo, de Portugal, e Ochoa, do México, podem igualar o argentino
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Mbappé exalta Pelé após ultrapassá-lo em artilharia em Copas: 'É o Rei'
Atacante francês chegou a 14 gols em Mundiais
Filha de Neymar rouba a cena durante visita a treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos
Jogador compartilhou fotos de Mavie no centro de treinamento da equipe em Nova Jersey durante preparação para a Copa do Mundo
Rogério Ceni manda recado para Vozinha, goleiro de Cabo Verde
Técnico do Bahia também parabenizou o arqueiro e todo o time pela estreia histórica na Copa
Uruguai crê que Arrascaeta deve estrear na Copa em jogo contra a Espanha
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