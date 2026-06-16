Messi disputa a Copa do Mundo pela sexta vez na carreira - AFP

Messi disputa a Copa do Mundo pela sexta vez na carreiraAFP

Publicado 16/06/2026 22:45 | Atualizado 16/06/2026 22:49

Rio - Lionel Messi fez história mais uma vez. Campeão do mundo com a Argentina em 2022, o argentino se tornou o primeiro jogador da história a disputar seis Copas do Mundo. O craque, de 38 anos, alcançou a marca nesta terça-feira (16), contra a Argélia, na estreia da Copa de 2026.

Cristiano Ronaldo, de Portugal, e Ochoa, do México, podem igualar ao argentino com seis participações ainda nesta Copa do Mundo. O craque português, inclusive, pode alcançar a marca nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), contra o RD Congo.

Messi defendeu a Argentina nas Copas do Mundo de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026. O camisa 10 foi vice-campeão em 2014, no Brasil, e campeão em 2022, no Catar. Na atual edição, o craque argentino ainda pode bater o recorde de gols que pertence ao alemão Miroslav Klose.

Em busca do segundo título mundial da carreira, Messi ainda jogará com a Argentina contra Áustria, dia 22, às 14h (de Brasília), em Dallas, nos Estados Unidos, e depois contra a Jordânia, dia 27, às 23h, no mesmo lugar, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.