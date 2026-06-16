Mavie rouba a cena durante visita a treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos - Reprodução Instagram

Mavie rouba a cena durante visita a treino da Seleção Brasileira nos Estados UnidosReprodução Instagram

Publicado 16/06/2026 21:56

Rio - Neymar compartilhou com os seguidores momentos especiais vividos ao lado da família durante a preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Nesta terça-feira (16), o jogador publicou uma série de fotos registradas no centro de treinamento da equipe, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Entre os cliques, quem chamou a atenção foi Mavie, de 2 anos. A menina apareceu explorando o gramado, brincando com uma bola e acompanhando de perto a rotina dos atletas durante a visita ao local.

Vestida com um conjunto branco com detalhes nas cores da bandeira brasileira, a filha de Neymar e Bruna Biancardi protagonizou vários dos registros compartilhados pelo camisa 10 nas redes sociais.

As fotos também mostram momentos da criança ao lado da mãe, que acompanha o jogador nos Estados Unidos. Bruna está grávida da terceira filha do casal, notícia anunciada pelos dois nesta semana.

Na segunda-feira (15), Neymar e a influenciadora revelaram que esperam mais uma menina. Além de Mavie e Mel, o atleta também é pai de Davi Lucca, de 14 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de 1 ano, filha de Amanda Kimberlly.

A publicação rapidamente repercutiu entre os fãs, que se encantaram com a desenvoltura de Mavie e com os momentos em família compartilhados pelo jogador.