Eli Villagra viajou para acompanhar a seleção paraguaia - Reprodução / Instagram

Eli Villagra viajou para acompanhar a seleção paraguaiaReprodução / Instagram

Publicado 16/06/2026 20:50

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, está nos Estados Unidos para acompanhar a seleção paraguaia na competição. A beldade já chegou na Califórnia, onde a equipe entra em campo no próximo desafio, que será contra a Turquia, neste sábado (20), às 00h00.

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A beldade acompanhou em Los Angeles a goleada sofrida pelo Paraguai contra os Estados Unidos na estreia. A equipe sul-americana não teve um bom dia e acabou perdendo por 4 a 1. O último jogo será no próximo dia 25 (quinta-feira), às 23h (de Brasília), em Santa Clara.

Eli Villagra é bastante conhecida em seu país e é chamada de "Barbie Paraguaia". A beldade tem mais de 371 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram (@elivillagra_barbie).