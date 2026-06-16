França estreou com vitória na Copa - Vanessa Carvalho/Parceiro/ Agência O Dia

França estreou com vitória na CopaVanessa Carvalho/Parceiro/ Agência O Dia

Publicado 16/06/2026 18:50

Estados Unidos - O treinador Didier Deschamps, de 57 anos, reforçou a importância de começar bem na Copa do Mundo. Depois da vitória da França por 3 a 1 sobre Senegal, o técnico exaltou a atuação da sua equipe no segundo tempo.

"Ganhar o primeiro jogo em uma Copa do Mundo é muito importante e pode definir os rumos. Fico feliz pela evolução na segunda etapa, o Barcolá entrou muito bem e nós crescemos de produção. E pudemos fazer a alegria dos torcedores que estavam aqui conosco nos apoiando", afirmou o treinador.

Com os dois gols marcados, Mbappé se aproximou de ser o maior goleador da história dos mundiais. O jogador do Real Madrid deixou Pelé, Lionel Messi e Just Fontaine para trás e com 14 gols agora só está atrás dos ex-atacantes Ronaldo Fenômeno e de Miroslav Klose. O francês tem apenas 27 anos e ainda muito pela frente. Bradley Barcola, para os franceses, e Ibrahim Mbaye, para os senegaleses, fizeram os outros gols da partida.

Com os dois gols marcados, Mbappé se aproximou de ser o maior goleador da história dos mundiais. O jogador do Real Madrid deixou Pelé, Lionel Messi e Just Fontaine para trás e com 14 gols agora só está atrás dos ex-atacantes Ronaldo Fenômeno e de Miroslav Klose. O francês tem apenas 27 anos e ainda muito pela frente. Bradley Barcola, para os franceses, e Ibrahim Mbaye, para os senegaleses, fizeram os outros gols da partida.

No Grupo I da Copa do Mundo, a França volta a jogar contra o Iraque, na próxima segunda-feira (22), às 18h (de Brasília), novamente em Nova Jersey. Senegal também entra em campo no mesmo dia contra a Noruega, às 21h (de Brasília), também em Nova Jersey.