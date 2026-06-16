Gramado do MetLife Stadium nesta terça (16) - Reprodução / Cazé TV

Gramado do MetLife Stadium nesta terça (16)Reprodução / Cazé TV

Publicado 16/06/2026 18:18

Estados Unidos - Palco da final da Copa do Mundo, o MetLife Stadium — renomeado como Estádio de Nova York/Nova Jersey durante o torneio — vem recebendo críticas nas redes sociais pelo estado do seu gramado. Durante a partida entre França e Senegal, na tarde desta terça-feira (16), uma 'chuva' de comentários negativos tomou conta da web.

Internautas demonstraram indignação ao lembrar que o estádio com "o pior gramado da Copa" foi escolhido como sede para a decisão do torneio. Outros chegaram a publicar que a qualidade do campo tinha "nível de futebol de várzea" e fazer comparações com diferentes palcos dos Estados Unidos. Confira: