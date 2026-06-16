Endrick na frente de Léo Pereira em treino do Brasil - Nelson Terme / CBF

Endrick na frente de Léo Pereira em treino do BrasilNelson Terme / CBF

Publicado 16/06/2026 15:41 | Atualizado 16/06/2026 15:42

Estados Unidos - O atacante Matheus Cunha, de 27 anos, que deverá ser titular contra o Haiti, fez muitos elogios a Endrick, de 19 anos, que não entrou em campo contra o Marrocos, na estreia da seleção brasileira na Copa. O atleta do Manchester United destacou a qualidade do jovem.

"Endrick é um jovem muito talentoso que trabalha duro todos os dias. Ele é um dos grandes talentos que temos na seleção, assim como Rayan", disse em entrevista ao site "AS".

Matheus Cunha foi colocado por Ancelotti no segundo tempo no lugar de Igor Thiago. A tendência é que ele comece jogando no próximo desafio da seleção brasileira.

Pela Copa do Mundo, o Brasil volta a jogar na próxima sexta-feira (19), contra o Haiti, às 21h30 (de Brasília), na Filadélfia. O último jogo da Seleção na fase de grupos será contra a Escócia, em Boston, no próximo dia 24 (quarta-feira), às 19h (de Brasília), em Miami.