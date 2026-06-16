Endrick na frente de Léo Pereira em treino do BrasilNelson Terme / CBF
Matheus Cunha elogia Endrick e o vê como 'um dos grandes talentos' da Seleção
Atacante, de 19 anos, ainda não entrou em campo na competição
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