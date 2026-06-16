Summerville celebra gol marcado pela Holanda no empate em 2 a 2 com o Japão, na estreia na Copa do Mundo - Aric Becker / AFP

Summerville celebra gol marcado pela Holanda no empate em 2 a 2 com o Japão, na estreia na Copa do MundoAric Becker / AFP

Publicado 16/06/2026 14:42





“Neymar me encanta desde que eu era pequeno. Ele ainda não jogou (no Mundial), mas é meu ídolo”, disse o jogador, em entrevista à ‘ESPN’. Estados Unidos - Atacante da Holanda, Crysencio Summerville revelou que tem Neymar como um de seus ídolos de infância. Além disso, ressaltou o desejo de encarar o Brasil na Copa do Mundo. Na estreia, ele balançou a rede no empate por 2 a 2 com o Japão “Neymar me encanta desde que eu era pequeno. Ele ainda não jogou (no Mundial), mas é meu ídolo”, disse o jogador, em entrevista à ‘ESPN’.