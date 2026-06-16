Summerville celebra gol marcado pela Holanda no empate em 2 a 2 com o Japão, na estreia na Copa do MundoAric Becker / AFP
“Neymar me encanta desde que eu era pequeno. Ele ainda não jogou (no Mundial), mas é meu ídolo”, disse o jogador, em entrevista à ‘ESPN’.
“Seria um sonho de criança (enfrentar o Brasil e Neymar). Eu assistia aos vídeos dele no YouTube. Nas ruas, todo mundo queria ser um grande jogador, e eu queria ser Neymar”, complementou.
As seleções podem se encontrar na primeira fase do mata-mata, antes das oitavas de final. Isso porque, pelo chaveamento, o líder do Grupo C (do Brasil) e o vice-líder do Grupo F (da Holanda) estarão frente a frente - e vice-versa.
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