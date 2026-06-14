Holanda e Japão empataram por 2 a 2, com gol no fim dos japoneses - AFP

Holanda e Japão empataram por 2 a 2, com gol no fim dos japonesesAFP

Publicado 14/06/2026 18:55

Rio - Em um jogo equilibrado, Holanda e Japão empataram por 2 a 2, neste domingo (14), em Dallas, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2026. Apesar de muito disputado desde o início, os gols ficaram para o segundo tempo. Os holandeses marcaram com Van Dijk e Summerville, enquanto os japoneses fizeram com Nakamura e Kamada.

Com o empate, Holanda e Japão somaram um ponto cada. No outro jogo do grupo, Suécia e Tunísia se enfrentam ainda neste domingo (14), às 23h (de Brasília), em Monterrey, no México. Na próxima rodada, os holandeses enfrentam os suecos, no sábado (20), às 14h, em Houston, nos Estados Unidos, enquanto os japoneses encaram a Tunísia, no domingo (21), às 1h, em Monterrey, no México.

O jogo foi muito equilibrado desde o primeiro tempo. A Holanda começou melhor e quase abriu o placar logo aos dois minutos com Malen, mas Suzuki fez grande defesa. O goleiro japonês, aliás, foi o grande nome da primeira etapa. Após a pausa para hidratação, o Japão melhorou na partida, mas não conseguiu criar chances de perigo e o empate sem gols persistiu.

Na etapa final, o jogo ganhou mais emoção. Logo no início, aos cinco minutos, o zagueiro Van Dijk marcou de cabeça e fez 1 a 0 para a Holanda. O Japão, no entanto, não sentiu o gol e empatou logo depois, aos 11, com Nakamura em chute da entrada da área. A festa japonesa, contudo, durou pouco tempo. Aos 18, Summerville recebeu pelo lado direito, corta para o meio e bateu no canto de Suzuki.

Após a pausa para hidratação, a Holanda recuou as linhas e deu campo para o Japão, que passou a controlar as ações da partida. Na reta final, os japoneses foram premiados pelo esforço. Após cobrança de escanteio, aos 43 minutos, Ogawa subiu sozinho e cabeceou, a bola bateu em Kamada e entrou para empatar a partida em Dallas.