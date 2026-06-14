Costa do Marfim e Equador protagonizaram jogo animado no Lincoln Financial Field, na Filadélfia - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Costa do Marfim e Equador protagonizaram jogo animado no Lincoln Financial Field, na FiladélfiaWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 14/06/2026 22:04 | Atualizado 14/06/2026 22:07

Estados Unidos - Em jogo para lá de animado, a Costa do Marfim superou o Equador por 1 a 0, neste domingo (14), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela rodada de abertura do Grupo E da Copa do Mundo. As seleções protagonizaram grande duelo, mas o gol só saiu no fim do segundo tempo. Diallo foi o responsável por balançar a rede e selar o triunfo dos marfinenses.

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O jogo

Os primeiros minutos foram animados, com maior domínio do Equador. Enner Valencia recebeu cruzamento, limpou a marcação e, cara a cara, chutou por cima. A resposta da Costa do Marfim veio com Touré, que tentou jogar na área e quase balançou a rede.



O embate seguiu muito disputado e, principalmente, agitado, com as duas seleções buscando o ataque a todo momento. Os equatorianos estiveram mais perto de marcar, já que carimbaram o travessão duas vezes, com Yeboah e Alan Minda.

A tônica foi a mesma na volta do intervalo. Enner Valencia tabelou com Plata e finalizou forte, para fora. Os marfinenses aumentaram o ritmo e assustaram com Wahi, mais um que acertou o travessão.

O Equador chegou com Plata, que bateu firme para defesa de Fofana. A intensidade caiu, mas, aos 45 do segundo tempo, Diallo deu a vitória para a Costa do Marfim.

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