Estados Unidos - Em jogo para lá de animado, a Costa do Marfim superou o Equador por 1 a 0, neste domingo (14), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela rodada de abertura do Grupo E da Copa do Mundo. As seleções protagonizaram grande duelo, mas o gol só saiu no fim do segundo tempo. Diallo foi o responsável por balançar a rede e selar o triunfo dos marfinenses.
Os primeiros minutos foram animados, com maior domínio do Equador. Enner Valencia recebeu cruzamento, limpou a marcação e, cara a cara, chutou por cima. A resposta da Costa do Marfim veio com Touré, que tentou jogar na área e quase balançou a rede.
O embate seguiu muito disputado e, principalmente, agitado, com as duas seleções buscando o ataque a todo momento. Os equatorianos estiveram mais perto de marcar, já que carimbaram o travessão duas vezes, com Yeboah e Alan Minda.
A tônica foi a mesma na volta do intervalo. Enner Valencia tabelou com Plata e finalizou forte, para fora. Os marfinenses aumentaram o ritmo e assustaram com Wahi, mais um que acertou o travessão.
O Equador chegou com Plata, que bateu firme para defesa de Fofana. A intensidade caiu, mas, aos 45 do segundo tempo, Diallo deu a vitória para a Costa do Marfim.
Situação na tabela e próximas partidas
Com o resultado, a Costa do Marfim somou três pontos e ocupa o segundo lugar no Grupo E. Quem lidera é a Alemanha, que goleou Curaçao por 7 a 1. O Equador é o terceiro, zerado. Agora, os marfinenses encaram os alemães, sábado (20), às 17h (de Brasília), em Toronto. Já os equatorianos terão os caribenhos pela frente, no mesmo dia, às 21h, em Kansas City.
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