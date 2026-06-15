Canobbio, do Fluminense, foi convocado pelo Uruguai para a Copa de 2026AFP
Canobbio lamenta tropeço do Uruguai em estreia e vê grupo 'parelho' na Copa
Atacante do Fluminense entra no segundo tempo do empate com a Arábia Saudita
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Uruguai perde muitas chances de gols e empata com Arábia Saudita na estreia na Copa
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