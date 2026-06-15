Canobbio, do Fluminense, foi convocado pelo Uruguai para a Copa de 2026 - AFP

Canobbio, do Fluminense, foi convocado pelo Uruguai para a Copa de 2026AFP

Publicado 15/06/2026 21:30

Rio - O Uruguai decepcionou na estreia na Copa do Mundo de 2026. Em um jogo muito agitado, a seleção uruguaia empatou com a Arábia Saudita por 1 a 1 , nesta segunda-feira (15), em Miami, e frustrou os torcedores. O atacante Canobbio, do Fluminense, lamentou o tropeço, mas ressaltou a força do time.

"A vida tem que ser assim, temos que enxergar o copo meio cheio. Sofremos o gol, mas conseguimos buscar o empate. Temos que ficar com a imagem da nossa atuação no segundo tempo, com a nossa capacidade de tentar virar o jogo. O copo meio cheio é isso", disse o atacante Canobbio.

O jogo foi muito disputado desde o início, o que gerou muitos erros dos dois lados. Em uma desatenção da defesa uruguaia, a Arábia Saudita abriu o placar no primeiro tempo. Na etapa final, o Uruguai intensificou a pressão e buscou o empate com Araújo.

"Essa Copa está muito parelha, é um nível muito alto e não tem time ruim. Todos são muito intensos. Sabemos disso. Não somos nem menos e nem mais do que ninguém. É um grupo muito parelho. Temos que tentar até o final e competir", completou o atacante.

Com o empate, Arábia Saudita e Uruguai somaram um ponto cada. Com isso, o Grupo H termina a primeira rodada com todos empatados em pontos, já que Espanha e Cabo Verde também empataram. A seleção uruguaia volta a campo no próximo domingo (21), às 19h (de Brasília), contra Cabo Verde, em Miami.