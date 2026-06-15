Canobbio entrou no segundo tempo e mudou a cara do Uruguai - AFP

Canobbio entrou no segundo tempo e mudou a cara do UruguaiAFP

Publicado 15/06/2026 21:04

Rio - Em um jogo agitado, Uruguai e Arábia Saudita empataram por 1 a 1, nesta segunda-feira (15), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026. Os sauditas saíram na frente do placar com Almri e quase surpreendeu mais um gigante sul-americano em estreias, mas Araújo evitou a derrota dos uruguaios e garantiu a igualdade.

Com o empate, Arábia Saudita e Uruguai somaram um ponto cada. Com isso, o Grupo H termina a primeira rodada com todos empatados em pontos, já que Espanha e Cabo Verde também empataram . A seleção uruguaia volta a campo no próximo domingo (21), às 19h (de Brasília), contra Cabo Verde, em Miami, enquanto os sauditas encaram a Espanha, no mesmo dia, às 13h, em Atlanta.

Em um jogo muito disputado, Arábia Saudita e Uruguai protagonizaram muitos erros no primeiro tempo. Os uruguaios começaram melhor e criaram perigo em chute da entrada da área com Araújo, mas no geral teve muitas dificuldades para furar a defesa saudita. O time comandado por Marcelo Bielsa tinha controle da posse de bola, mas era pragmático.

Já a Arábia Saudita, por sua vez, era mais objetiva com a bola. Os sauditas foram letais e abriram o placar aos 40 minutos, em uma cobrança de escanteio. Kanno subiu, cabeceou e parou em Muslera, mas Almri aproveitou o rebote e mandou para o fundo das redes. Na reta final, o Uruguai esboçou uma nova pressão, mas sem eficiência.

O panorama não mudou na etapa final. O Uruguai, que voltou com Canobbio, do Fluminense, no lugar de Darwin Núñez, intensificou a pressão. A Arábia Saudita recuou ainda mais as linhas e deu muito campo para os uruguaios, que empilharam chances. O volante Ugarte quase empatou aos 14 minutos, mas acertou a trave em chute da entrada da área.

Melhor no jogo, o Uruguai começou a ficar tenso a medida que o tempo passava. A Arábia Saudita, por sua vez, tentava defender a vantagem no placar. Os sauditas, aliás, sequer chegaram ao ataque. De tanto insistir, a Celeste conseguiu chegar ao empate, aos 34 minutos. Após novo cruzamento, Viñas cabeceou forte para o chão, o goleiro Al-Owais deu rebote e Araújo empatou.

O Uruguai ganhou mais confiança após o gol e aumentou a pressão. Recuada e desgastada, a Arábia Saudita não tinha pernas para tentar ameaçar nos contragolpes. Nos acréscimos, a seleção uruguaia quase fez o gol da vitória aos 47 minutos, em chute de Valverde da entrada da área, mas o goleiro Al-Owais fez um milagre e assegurou o empate em Miami.