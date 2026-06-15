Ronaldo Fenômeno é ídolo da seleção brasileira - Daniel Ramalho / AFP

Ronaldo Fenômeno é ídolo da seleção brasileiraDaniel Ramalho / AFP

Publicado 15/06/2026 20:35

"Está estável, na mesma posição. Continuo muito otimista. Acho que a pressão do primeiro jogo, e eu já tinha percebido isso, porque não era normal errar tantos passes, principalmente no primeiro tempo. Algumas coisas que não estavam dando para entender, que, no segundo tempo, já começou a melhorar. Eu acho que o nervosismo atrapalhou muito a seleção brasileira. E depois, vendo a entrevista do Ancelotti, dos jogadores, admitindo esse nervosismo, eu me tranquilizei também. O que é normal, né? Copa do Mundo".

Na entrevista, ele também elogiou a seleção africana. "Devemos falar de Marrocos também, né? Que jogo interessante, que velocidade, que força, que time arrumadinho, organizadinho. O torcedor brasileiro cobra muito a Seleção para ganhar sempre, independentemente do adversário, mas nós enfrentamos uma pedreira".

O próximo jogo do Brasil será contra o Haiti, na sexta-feira (19). As duas equipes vão medir forças na Filadélfia, a partir das 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo C.