Ronaldo Fenômeno é ídolo da seleção brasileiraDaniel Ramalho / AFP
Empate do Brasil na estreia não mexe com Ronaldo: 'Continuo muito otimista'
Ex-jogador também elogiou a seleção marroquina
Filha de Neymar rouba a cena durante visita a treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos
Jogador compartilhou fotos de Mavie no centro de treinamento da equipe em Nova Jersey durante preparação para a Copa do Mundo
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Técnico do Bahia também parabenizou o arqueiro e todo o time pela estreia histórica na Copa
Uruguai crê que Arrascaeta deve estrear na Copa em jogo contra a Espanha
Jogador, de 32 anos, sofreu lesão na panturrilha direita
Haaland faz dois gols, e Noruega goleia Iraque na estreia na Copa do Mundo
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