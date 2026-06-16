Haaland fez dois gols em seu primeiro jogo em Copa do Mundo - AFP

Haaland fez dois gols em seu primeiro jogo em Copa do MundoAFP

Publicado 16/06/2026 23:00 | Atualizado 16/06/2026 23:02

Rio - Após 28 anos, a Noruega voltou a jogar uma Copa do Mundo. Com dois gols de Erling Haaland, os noruegueses venceram o Iraque por 4 a 1 , nesta terça-feira (16), em Boston, nos Estados Unidos, e mostraram porque foram considerados a grande surpresa das Eliminatórias da Europa. O centroavante admitiu a ansiedade com a estreia, mas celebrou os gols e o resultado.

"Não foi fácil ser estreante, você fica nervoso. Vitória fantástica. Estou muito orgulhoso de todos nós. É um bom começo. Obviamente, estou muito feliz e orgulhoso por ganhar e marcar gols na primeira partida do nosso país em 28 anos", disse Erling Haaland, astro do Manchester City, da Inglaterra, e grande nome da seleção norueguesa.

De volta à Copa do Mundo, a Noruega controlou as ações desde o início contra o Iraque. Apesar da pressão alta dos iraquianos, os noruegueses conseguiram lidar com a dificuldade e saíram na frente do placar com Haaland, aos 27 minutos do primeiro tempo. O Iraque chegou a empatar com Hussein, aos 37, mas o camisa 9 norueguês voltou a brilhar e fez mais um, aos 43.

Na etapa final, a intensidade diminuiu e o jogo ficou morno, com poucas oportunidades. A Noruega, no entanto, continuou com o controle da partida e resolveu a partida após a pausa para a hidratação. Duas vezes pelo alto, os noruegueses marcaram com Östigaard, aos 31 minutos, e com Thorstvedt, de cabeça, no último lance da partida.