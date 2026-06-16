Rio - De volta à Copa do Mundo após 28 anos, a Noruega mostrou porque foi a sensação das Eliminatórias da Europa para o Mundial de 2026. Com dois gols do artilheiro Haaland, os noruegueses golearam o Iraque por 4 a 1, nesta terça-feira (16), em Boston, nos Estados Unidos. Östigaard e Thorstvedt fizeram os outros gols dos noruegueses, enquanto Hussein descontou.
Com a vitória, a Noruega somou os três primeiros pontos e ultrapassou a França, que venceu Senegal por 3 a 1, na liderança do Grupo I. Na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, os noruegueses enfrentam Senegal, na segunda-feira (22), às 21h (de Brasília), em Nova Jersey, enquanto o Iraque encara a França, no mesmo dia, às 18h, na Filadélfia.
O jogo começou equilibrado. A Noruega controlou a posse de bola no início, mas teve dificuldades com a marcação alta do Iraque. O início da partida ficou marcado pela intensidade física e, com isso, ambos equipes cometeram muitos erros. Os iraquianos, no entanto, foram mais incisivos nos primeiros minutos e criaram a primeira chance de perigo, aos 11, em chute para fora de Al-Hamadi.
Depois dos 20 minutos, a Noruega passou a controlar mais o jogo e abriu o placar aos 27 minutos. Nusa foi lançado pela esquerda, esperou a ultrapassagem de Wolfe e fez o passe. O lateral-esquerdo cruzou rasteiro para Haaland, que se jogou na bola para completar o cruzamento na segunda trave e marcar pela primeira vez na Copa do Mundo de 2026.
A Noruega ganhou confiança após o gol e criou mais duas boas oportunidades para ampliar, mas o atacante Sörloth e o meia Ödegaard não aproveitaram. O Iraque, por sua vez, atacava com muita velocidade e, assim, chegou ao empate aos 37 minutos. Ali Jasim deu passe em profundidade para Al-Ammari, que invadiu a área e cruzou na medida para Hussein ganhar pelo alto e cabecear para o fundo da rede.
A alegria dos iraquianos durou pouco tempo. Após um tiro de meta, o zagueiro Tahseen recuou fraco para o goleiro Hassan e gerou um contra-ataque. Haaland aproveitou, dividiu a bola com o goleiro e finalizou para o fundo da rede para colocar a Noruega na frente do placar pela segunda vez. Foi o segundo gol do artilheiro norueguês na Copa do Mundo.
O panorama mudou na etapa final. A intensidade diminuiu e o jogo ficou morno, com poucas oportunidades. O Iraque finalizou mais vezes nos primeiros 25 minutos, mas a chance mais perigosa foi com Hussein, que chutou rente à trave. O meia Ali Jasim também criou pelo menos duas jogadas de perigo, mas que não terminaram com conclusões.
Apesar das tentativas do Iraque, a Noruega tinha o controle da partida e parecia mais perto do terceiro gol do que o adversário do empate. E assim aconteceu. Após a parada para hidratação, a seleção norueguesa colocou mais fôlego com as entradas de Östigaard e Oscar Bobb, e aumentou a pressão. Após cobrança de escanteio, Östigaard subiu sozinho na primeira trave e fez 3 a 1. No último lance do jogo, Thorstvedt, de cabeça, decretou a vitória.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.