Rogério Ceni é o técnico do Bahia - Letícia Martins/EC Bahia

Rogério Ceni é o técnico do BahiaLetícia Martins/EC Bahia

Publicado 16/06/2026 21:39

"Fala, Vozinha. Rogério Ceni que está falando. Passando para deixar um grande abraço para você. Parabenizá-lo por essa estreia na Copa do Mundo. Não só você, como toda a seleção de Cabo Verde. Uma estreia histórica. Desejo sucesso para você hoje e sempre. Saiba que o povo brasileiro gosta muito de você. Agradeço também o carinho pela citação como referência antes da estreia nessa Copa do Mundo. Mais sucesso para você e bora para a classificação", disse Rogério Ceni.

Vozinha revelou que é fã ex-goleiro do São Paulo em entrevista que concedeu à 'ESPN': "Gostava muito do Rogério Ceni porque era um goleiro que batia faltas e pênaltis. O Ronaldo Fenômeno e o Ronaldinho foram grandes ídolos".

Ele também recebeu uma mensagem de Ivete Sangalo. Após descobrir que o atleta é fã da carreira dela, a cantora gravou um vídeo para parabenizá-lo pelo desempenho na competição e fez um convite para que Vozinha participe de um de seus shows

"Estou impactada com a mensagem de Vozinha, que é um grande fã, esse goleiraço. Vou deixar um beijo. Cabo Verde é um país que tenho um carinho especial, admiração grande. Vozinha, arrasou. Quero te ver em um show meu para a gente botar para quebrar juntos", declarou a artista em entrevista ao 'ge'.

