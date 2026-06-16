Rogério Ceni é o técnico do BahiaLetícia Martins/EC Bahia
Ei, Vozinha, nosso Rogério Ceni tem um recado pra você! #CaboVerde #CopaDoMundo #TudoTemBahia #BBMP pic.twitter.com/UR8vkc3HFb— Esporte Clube Bahia (@ecbahia) June 16, 2026
Agora você pode ler esta notícia off-line
Rogério Ceni é o técnico do BahiaLetícia Martins/EC Bahia
Ei, Vozinha, nosso Rogério Ceni tem um recado pra você! #CaboVerde #CopaDoMundo #TudoTemBahia #BBMP pic.twitter.com/UR8vkc3HFb— Esporte Clube Bahia (@ecbahia) June 16, 2026
Rogério Ceni manda recado para Vozinha, goleiro de Cabo Verde
Técnico do Bahia também parabenizou o arqueiro e todo o time pela estreia histórica na Copa
Uruguai crê que Arrascaeta deve estrear na Copa em jogo contra a Espanha
Jogador, de 32 anos, sofreu lesão na panturrilha direita
Haaland faz dois gols, e Noruega goleia Iraque na estreia na Copa do Mundo
Noruegueses voltam a disputar o Mundial após 28 anos
Musa do Cerro Porteño viaja para acompanhar o Paraguai na Copa do Mundo
Eli Villagra já está na Califórnia para assistir jogo de sua seleção
Justiça do Canadá confirma negativa de visto a jogador acusado de estupro
Seleção de Gana vai enfrentar o Panamá na quarta-feira (17), em Toronto, pelo Grupo L da Copa
Mbappé supera Ronaldo e se torna o mais jovem a marcar 14 gols em Copas do Mundo
Fenômeno foi superado pelo atacante francês, que se aproxima do recorde de Klose
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.