Joshua Kimmich é um dos líderes da Alemanha nesta Copa do MundoAlexander Hassenstein / Getty Images via AFP

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Dias antes do jogo entre Alemanha e Costa do Marfim, Joshua Kimmich rasgou elogios a Yan Diomande. O volante alemão destacou a rápida ascensão do atacante e as principais características do jogador da seleção marfinense.

"Há um ano, quase ninguém o conhecia. Ele fez uma temporada excepcional, mesmo com o Leipzig tendo alguns problemas. Seu drible é excepcional, um pouco como o de Kingsley Coman no Bayern de Munique antigamente. Ele tem uma velocidade incrível. Mas há outros bons jogadores para os quais precisamos nos preparar", disse Kimmich.
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Diomande teve uma boa temporada pelo RB Leipzig e chegou à Copa do Mundo em alta. Em 36 jogos, o marfinense atuou em 31 como titular. Ele anotou 13 gols e deu nove assistências. Na estreia no Mundial, na vitória da Costa do Marfim sobre o Equador por 1 a 0, o atacante teve atuação de destaque.

Alemanha e Costa do Marfim se enfrentam no próximo sábado (20), pela segunda rodada do Grupo E. A partida será às 17h (de Brasília), no estádio de Toronto, no Canadá.