Joshua Kimmich é um dos líderes da Alemanha nesta Copa do MundoAlexander Hassenstein / Getty Images via AFP
"Há um ano, quase ninguém o conhecia. Ele fez uma temporada excepcional, mesmo com o Leipzig tendo alguns problemas. Seu drible é excepcional, um pouco como o de Kingsley Coman no Bayern de Munique antigamente. Ele tem uma velocidade incrível. Mas há outros bons jogadores para os quais precisamos nos preparar", disse Kimmich.
Diomande teve uma boa temporada pelo RB Leipzig e chegou à Copa do Mundo em alta. Em 36 jogos, o marfinense atuou em 31 como titular. Ele anotou 13 gols e deu nove assistências. Na estreia no Mundial, na vitória da Costa do Marfim sobre o Equador por 1 a 0, o atacante teve atuação de destaque.
Alemanha e Costa do Marfim se enfrentam no próximo sábado (20), pela segunda rodada do Grupo E. A partida será às 17h (de Brasília), no estádio de Toronto, no Canadá.
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