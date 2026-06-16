Joshua Kimmich é um dos líderes da Alemanha nesta Copa do Mundo - Alexander Hassenstein / Getty Images via AFP

Joshua Kimmich é um dos líderes da Alemanha nesta Copa do MundoAlexander Hassenstein / Getty Images via AFP

Publicado 16/06/2026 19:30

Dias antes do jogo entre Alemanha e Costa do Marfim, Joshua Kimmich rasgou elogios a Yan Diomande. O volante alemão destacou a rápida ascensão do atacante e as principais características do jogador da seleção marfinense.



"Há um ano, quase ninguém o conhecia. Ele fez uma temporada excepcional, mesmo com o Leipzig tendo alguns problemas. Seu drible é excepcional, um pouco como o de Kingsley Coman no Bayern de Munique antigamente. Ele tem uma velocidade incrível. Mas há outros bons jogadores para os quais precisamos nos preparar", disse Kimmich.