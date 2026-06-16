Bruna Biancardi levou Mavie para assistir treino da seleção brasileira Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Mavie acompanham treino da Seleção
Influenciadora exibiu registro da menina junto de Neymar Jr nos Estados Unidos
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