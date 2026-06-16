Bruna Biancardi levou Mavie para assistir treino da seleção brasileira - Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi levou Mavie para assistir treino da seleção brasileira Reprodução/Instagram

Publicado 16/06/2026 19:05 | Atualizado 16/06/2026 19:06

Rio - Bruna Biancardi, 32 anos, acompanhou o treino da Seleção brasileira desta terça-feira (16) em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Um dia após anunciar a terceira gravidez, a influenciadora levou a filha mais velha, Mavie, 2, para ficar perto de Neymar Jr, 34.

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Em registros no Instagram Stories, a influenciadora mostrou a menina andando ao lado de outra criança que vestia uma camisa da Seleção com o nome do jogador nas costas. Ela também exibiu um clique do gramado em que a atividade foi realizada e outra imagem de Mavie com o atleta.

Além de Mavie, o jogador e a influenciadora são pais de Mel, 11 meses. Entre os outros filhos dele estão Davi Lucca, 14 anos, fruto do breve envolvimento com Carol Dantas, e Helena, 1 ano, do antigo romance com Amanda Kimberlly.