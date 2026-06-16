Bruna Biancardi levou Mavie para assistir treino da seleção brasileira Reprodução/Instagram

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Rio - Bruna Biancardi, 32 anos, acompanhou o treino da Seleção brasileira desta terça-feira (16) em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Um dia após anunciar a terceira gravidez, a influenciadora levou a filha mais velha, Mavie, 2, para ficar perto de Neymar Jr, 34. 
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Bruna Biancardi publicou fotos de Mavie em treino da seleção nos EUA - Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi exibiu gramado onde seleção brasileira realizou treino - Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi levou Mavie para assistir treino da seleção brasileira - Reprodução/Instagram
Neymar Jr e Bruna Biancardi estão esperando a terceira filha - Reprodução de vídeo
Em registros no Instagram Stories, a influenciadora mostrou a menina andando ao lado de outra criança que vestia uma camisa da Seleção com o nome do jogador nas costas. Ela também exibiu um clique do gramado em que a atividade foi realizada e outra imagem de Mavie com o atleta. 
Na segunda-feira (15), Bruna e Neymar Jr revelaram que esperam mais uma filha. Os dois surgiram em vídeo nas redes sociais durante o chá revelação intimista. "Eu vou montar uma banda e, a partir de hoje, vai ser Spice Girls", brincou o atleta.
Além de Mavie, o jogador e a influenciadora são pais de Mel, 11 meses. Entre os outros filhos dele estão Davi Lucca, 14 anos, fruto do breve envolvimento com Carol Dantas, e Helena, 1 ano, do antigo romance com Amanda Kimberlly. 