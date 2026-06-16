Ivete Sangalo - Roberto Filho / BrazilNews

Ivete Sangalo Roberto Filho / BrazilNews

Publicado 16/06/2026 18:17 | Atualizado 16/06/2026 18:48

Rio - Um dos destaques de Cabo Verde na Copa, o goleiro Vozinha recebeu uma surpresa especial de Ivete Sangalo. Após descobrir que o atleta é fã da carreira dela, a cantora gravou um vídeo para parabenizá-lo pelo desempenho na competição e fez um convite para que ele participe de um de seus shows.

"Estou impactada com a mensagem de Vozinha, que é um grande fã, esse goleiraço. Vou deixar um beijo. Cabo Verde é um país que tenho um carinho especial, admiração grande. Vozinha, arrasou. Quero te ver em um show meu para a gente botar para quebrar juntos", declarou a artista em entrevista ao GE.

O arqueiro de 40 anos ganhou projeção internacional após sua atuação no empate histórico de Cabo Verde contra a Espanha, pela fase de grupos do Mundial. As defesas renderam a ele o prêmio de melhor jogador da partida e aumentaram sua popularidade nas redes sociais, inclusive entre os brasileiros.

Paixão pelo Brasil

A ligação de Vozinha com o Brasil vem de longa data. O goleiro foi batizado como Josimar em homenagem ao ex-lateral da Seleção Brasileira que brilhou na Copa do Mundo de 1986.

Em entrevista à ESPN, o atleta contou que cresceu consumindo produções brasileiras e revelou sua admiração por artistas do país.

"Desde sempre víamos muitas novelas brasileiras depois dos telejornais. Lembro muito de 'Xica da Silva', 'Malhação' e 'Rei do Gado'. Consumimos também muita música brasileira, que é muito boa e muito rica. Gostava muito de Ivete Sangalo, Seu Jorge, Cidade Negra e Revelação. Minha avó era fã do Roberto Carlos", afirmou.

Até o fim da última temporada, Vozinha defendeu o Chaves, de Portugal. Após encerrar sua passagem pelo clube, o goleiro ainda não anunciou qual será seu próximo destino no futebol.

Cabo Verde volta a campo no domingo, quando enfrenta o Uruguai pela Copa do Mundo. Na sequência, a seleção encara a Arábia Saudita pela última rodada da fase de grupos.