Jürgen Klopp foi multicampeão no LiverpoolAFP
Klopp, que divide o microfone com o ex-atacante do Bayern de Munique e da Alemanha, Thomas Müller, declarou no domingo, antes da partida contra Curaçao, que não teria escolhido a mesma equipe titular de Nagelsmann.
"Por sorte, Julian Nagelsmann continua sendo o técnico da seleção... por enquanto", declarou ao vivo o treinador de 59 anos.
As palavras não repercutiram bem, principalmente porque Klopp é frequentemente apontado como um possível futuro comandante da seleção alemã.
"As palavras dele não vão facilitar a vida do Nagelsmann. Gostaria de saber o que ele teria respondido se, antes de um jogo importante da Liga dos Campeões, quando estava no Liverpool, um comentarista tivesse sugerido que ele deixasse um de seus jogadores-chave no banco", lamentou o ex-capitão alemão Lothar Matthäus.
As declarações de Klopp também foram criticadas por Stefan Effenberg.
"Você pode fazer esse tipo de comentário tomando uma cerveja em um bar, mas certamente não diante de milhões de telespectadores", afirmou.
Dentro de campo, a Alemanha estreou na Copa do Mundo com uma vitória por 7 a 1 sobre Curaçao.
Posteriormente, Klopp se desculpou pelas declarações.
"Eu poderia ter me dado uns tapas por ter dito isso. Simplesmente escapou, não se deve ver absolutamente nenhum significado nisso", afirmou.
Nagelsmann preferiu minimizar o episódio.
"A Alemanha tem um monte de especialistas, Thomas e Jürgen são caras legais. Eles tiveram muito sucesso no futebol, podem falar do que quiserem, é assim que as coisas são", declarou o treinador.
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