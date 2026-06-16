Thomas Partey enfrenta acusações de estupro e agressão sexualAdrian Dennis / AFP
Gana recorre à justiça canadense por visto de jogador acusado de estupro
Seleção estreia na Copa do Mundo contra Panamá, nesta quarta-feira (17)
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Após pré-jogo tenso, seleções se enfrentam nesta terça-feira (16)
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