Matheus Cunha em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

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Estados Unidos - O Brasil deverá ter pelo menos uma mudança em relação ao time que estreou contra o Marrocos para a partida desta sexta-feira contra o Haiti, pela Copa do Mundo. De acordo com informações da "ESPN", Matheus Cunha, de 27 anos, tem boas chances de começar jogando.
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O atacante entrou no segundo tempo do empate contra a seleção africana. Com isso, a tendência é que Igor Thiago perca a vaga de titular na seleção brasileira.
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Em entrevista coletiva, depois do tropeço na estreia, Ancelotti afirmou que pode fazer modificações na seleção brasileira sempre em função do adversário que a equipe terá na Copa do Mundo.
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Pela Copa do Mundo, o Brasil volta a jogar na próxima sexta-feira (19), contra o Haiti, às 21h30 (de Brasília), na Filadélfia. O último jogo da Seleção na fase de grupos será contra a Escócia, em Boston, no próximo dia 24 (quarta-feira), às 19h (de Brasília), em Miami.