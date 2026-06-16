Tino Livramento sofreu uma lesão na panturrilha e não seguirá com a delegação inglesa - Reprodução / X @England

Tino Livramento sofreu uma lesão na panturrilha e não seguirá com a delegação inglesaReprodução / X @England

Publicado 16/06/2026 11:35

Estados Unidos - A Inlgaterra anunciou nesta terça-feira (16) que o lateral-direito Tino Livramento foi cortado da Copa do Mundo. Ele sofreu uma lesão muscular na panturrilha durante os treinos e não terá condições de seguir com a delegação ao longo do torneio.

Thomas Tuchel, então, convocou Trevoh Chalobah, do Chelsea. A Fifa permite substituições no elenco até 24 horas antes do início da primeira partida, e o atleta chamado precisa obrigatoriamente estar na prévia divulgada por cada país.

Os ingleses farão sua estreia no Mundial contra a Croácia, nesta quarta-feira (17), às 17h (de Brasília), em Arlington. No Grupo L, a seleção também enfrentará Gana e Panamá.

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