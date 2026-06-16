Fifa divulga escala de arbitragem de Brasil x Haiti, pela segunda rodada do grupo CDivulgação
Árbitro de Brasil x Haiti já foi alvo de reclamação do Real Madrid
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