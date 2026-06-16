Fifa divulga escala de arbitragem de Brasil x Haiti, pela segunda rodada do grupo C - Divulgação

Fifa divulga escala de arbitragem de Brasil x Haiti, pela segunda rodada do grupo CDivulgação

Publicado 16/06/2026 10:21 | Atualizado 16/06/2026 10:23

O árbitro espanhol Alejandro Hernández é o escolhido para estar à frente de Brasil x Haiti, pela segunda rodada do grupo C da Copa do Mundo. A partida está marcada para sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), na Filadélfia.



Hernández é um dos principais nomes da arbitragem espanhola e ficou responsável por um dos clássicos entre Barcelona e Real Madrid na temporada. Inclusive, já gerou reclamação do clube madrilenho por sua escalação em outro confronto contra os catalães, em 2025.



Ele foi acusado de ser torcedor do Barcelona, inclusive com um vídeo com decisões polêmicas em lances contra o Real Madrid.

O segundo compromisso da seleção brasileira ainda contará com outros dois espanhóis como auxiliares: Jose Enrique Naranjo e Diego Sanchez. Já o quarto árbitro será o suíço Sandro Schaerer.