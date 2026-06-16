Livia Chesed faz ensaio sensual com pintura corporal do Brasil - Divulgação

Livia Chesed faz ensaio sensual com pintura corporal do BrasilDivulgação

Publicado 16/06/2026 09:55

Em clima de Copa do Mundo, a influenciadora e modelo Livia Chesed encontrou uma forma criativa de demonstrar apoio à seleção brasileira. Nas redes sociais, ela compartilhou os bastidores de um ensaio fotográfico com uma pintura corporal com as cores da bandeira do Brasil.



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"Esse ensaio foi feito para dar sorte a nossa Seleção em busca da sexta estrela. Estou torcendo demais e desejo boa sorte aos jogadores e comissão técnica", afirmou.



A proposta chamou a atenção de seus seguidores e gerou repercussão e muitos elogios ao corpo da musa.

"Uma verdadeira obra de arte! O hexa vem com essa torcida", escreveu um internauta.





