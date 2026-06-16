Seleção francesa é uma das favoritas para a Copa - Divulgação / França

Seleção francesa é uma das favoritas para a CopaDivulgação / França

Publicado 16/06/2026 07:00

Estados Unidos - Considerada por muitos a grande favorita ao título da Copa do Mundo, a França inicia sua trajetória na competição nesta terça-feira contra Senegal nesta terça-feira (16), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey. Porém, a equipe comandada por Didier Deschamps poderá alcançar, além do título, um feito que somente Brasil e Alemanha já conseguiram.

Nas duas últimas Copas do Mundo, a França foi finalista. Em 2018, a equipe conquistou seu segundo título mundial ao derrotar a Croácia por 4 a 2, na final da Copa do Mundo da Rússia. Na última edição, os europeus foram batidos pelos argentinos nos pênaltis depois de um empate por 3 a 3 em uma decisão alucinante.

O feito que a França busca nesta Copa do Mundo foi alcançado por apenas duas seleções. A primeira delas foi a Alemanha. Em 1982, 1986 e 1990, os europeus foram finalistas da competição. Os germânicos perderam para Itália e Argentina, respectivamente, e depois alcançaram o título em uma revanche contra os sul-americanos.

O Brasil repetiu o feito em 1994, 1998 e 2002. Nos Estados Unidos, a Seleção derrotou a Itália e encerrou um jejum de 24 anos sem títulos em Copas do Mundo. Na edição seguinte, perdeu a final para a França. Em 2002, comandados por Felipão, os brasileiros conquistaram o Penta e se isolaram como a equipe com mais títulos na história das Copas.

A França, que tentará igualar essas seleções históricas, chega na Copa do Mundo repleta de destaques. O ataque tem nomes impressionantes como Kylian Mbappé, Michael Olise, Bradley Barcola e o "Bola de Ouro", Ousmane Dembélé. O meio-campo dos franceses também conta com estrelas como: Aurélien Tchouaméni, Rabiot e Warren Zaïre-Emery. E por fim, a defesa também tem astros: William Saliba e Dayot Upamecano.

Além da equipe senegalesa, a França também terá o Iraque e a Noruega pela frente. O segundo jogo dos franceses será no próximo dia 22 (segunda-feira) contra a equipe asiática, às 18h (de Brasília). O último jogo será um confronto contra a seleção de Haaland e irá ocorrer no dia 26 (sexta-feira), às 16h (de Brasília).