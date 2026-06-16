Seleção francesa é uma das favoritas para a CopaDivulgação / França
Favorita ao título, França busca igualar feitos históricos de Brasil e Alemanha em Copas
Seleção europeia estreia nesta terça-feira (16) contra o Senegal
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Cabo Verde, Vozinha, empates e mais: veja o resumo do quinto dia de Copa
A segunda-feira (15) ainda contou com o árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel no jogo entre Bélgica e Egito
Irã e Nova Zelândia empatam em jogo animado pela Copa do Mundo
As seleções fizeram uma partida de quatro gols no SoFi Stadium
Depois de investigação, Fifa não vê gesto supremacista de assistente de VAR
Cena aconteceu no domingo (14), durante transmissão do pré-jogo entre Alemanha e Curaçao
Canobbio lamenta tropeço do Uruguai em estreia e vê grupo 'parelho' na Copa
Atacante do Fluminense entra no segundo tempo do empate com a Arábia Saudita
Uruguai perde muitas chances de gols e empata com Arábia Saudita na estreia na Copa
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